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Binyamin Netenyahu’dan Avrupalı liderlere "İran" telefonu

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bazı Avrupalı liderlerle "İran’daki son gelişmeleri" ele aldığı bildirildi.

07 Ocak 2018 Pazar 09:08
Binyamin Netenyahu’dan Avrupalı liderlere "İran" telefonu

İsrailBaşbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail  Başbakanı Netanyahu’nun, İngiltere Başbakanı Theresa May, Polonya Başbakanı  Mateusz Morawiecki, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Romanya Parlamentosu  Başkanı Liviu Dragnea ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği  belirtildi. 

Açıklamada, geçen salı günü Netanyahu’nun Almanya Başbakanı Angela  Merkel ile de bir telefon görüşmesi yaptığına vurgu yapılarak görüşmelerin  konusunun başta İran’daki olaylar olmak üzere bölgedeki gelişmeler olduğu  aktarıldı. 

Netanyahu’nun Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile Polonya Başbakanı  Morawiecki’ye, ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs’ü “İsrail’in  başkenti” olarak tanıyan kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler  (BM) Genel Kurulundaki oylamasında "çekimser" oy kullandıkları için teşekkür  ettiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer  verilmedi.

Romanya Cumhurbaşkanlığından bugün yapılan açıklamada ise İsrail  Başbakanı Netanyahu'nun Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'i telefonla arayarak  Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını görüştüğü belirtilmişti.

ABD, desteğini göstermek amacıyla İran'daki protestoları dün Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin İran’a yönelik dış  müdahalelere karşı olduğunu vurgulayarak başka dünya ülkelerinin de İran'daki  gösterilere dikkatli yaklaştığını ve ABD ile İsrail haricinde bir ülkeden destek  açıklamalarının gelmediğine dikkati çekmişti. 

İran’ın Meşhed kentinde 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki  hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan  olaylar, kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşerek Tahran, Kirmanşah,  Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok  kente yayılmıştı. 

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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