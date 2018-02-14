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Binyamin Netanyahu'ya şok: Yeterli delil var!

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, savcıya iddianame hazırlamasını tavsiye etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:02
Binyamin Netanyahu'ya şok: Yeterli delil var!

İsrail polisi, Başbakan Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulundu.

İsrail polisi, Netanyahu hakkında yürüttüğü iki farklı yolsuzluk soruşturmasını tamamladığını açıkladı.
 
Polisten yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı" şüphesiyle yürütülen ve "1000 numaralı konu" olarak bilinen soruşturma kapsamında, başbakan aleyhine yeterli delile ulaşıldığı bildirildi. Söz konusu soruşturmanın iş adamı Arnon Milchan ve Avustralyalı bir diğer iş adamı James Packer ile bağlantılı olduğu belirtildi.
 
Tamamlanan bir diğer yolsuzluk soruşturması olan ve "2000 numaralı konu" olarak bilinen meselede de Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı kaydedildi.
 
Bu ikinci konunun Netanyahu ile İsrail'in en büyük gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Moses hakkında olduğu ifade edildi. Polis açıklamasında bu konuda da rüşvet verildiği şüphesine dair yeterli delil bulunduğu dile getirildi.
 
Netanyahu iddiaları reddetti
 
Başbakan Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.
 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:02
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