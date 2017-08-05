Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı yolsuzluk davasında ifade verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski Özel Kalem Müdürü Ari Harow başbakan aleyhindeki yolsuzluk soruşturmasında ifade verecek. Harow’un ifadesi Netanyahu’nun yargılanmasına yol açabilir. Jerusalem Post’a göre Netanyahu koltuğunu yitirebilir.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, İsrail’de 11 yıldır Başbakanlık koltuğunu koruyan Binyamin Netanyahu, hakkındaki aylardır süren rüşvet, yolsuzluk ve nüfuzu kötü kullanma iddialarını kesin bir dille reddediyor. Ancak kendisine en yakın isimlerden biri olan ve bir dönem Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan Ari Harow’un dün, Netanyahu ve ailesi hakkında başlatılan soruşturmada savcılarla işbirliği yapacağı açıklandı.

Ülke gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra Haaretz Gazetesi, internet sitesinde “Bu gelişme Netanyahu hakkında resmi soruşturma açılacağı konusunda şüphe bırakmadı” diye yazdı. Jerusalem Post Gazetesi, ise web sitesinde yayınlanan başyazısında “Halkın, Netanyahu’ya alternatifler olduğunu anlaması lazım. İsrail Netanyahu’dan önce de vardı sonra da olacak” görüşünü savundu.

YOLSUZLUK İDDİALARININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Netanyahu ile iki dönem birlikte çalışan Harow, 2015’te hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının ardından istifa etmişti. İsrail basınına göre Harow, suçlamaları kabul edip Netanyahu aleyhinde görüş vermesinin karşılığında 6 ay hapis ve para cezası alacak. İsrail Başbakanı hakkında açılan soruşturmaların ilkinde işadamlarından lüks hediye kabul etmekle suçlanıyor.

İkincisinde ise Almanya’dan satın alınan denizaltılardan rüşvet kabul ettiği ileri sürülüyor. Netanyahu’nun eşi Sara ise, özel konutunun harcamalarını başbakanlık bütçesinden yaptığı iddiasıyla açılan soruşturmada önceki gün ifade verdi. Sara Netanyahu’nun “Başbakanlığa alınan içeceklerin şişe depozito bedellerini kişisel hesabına aktardığı” da ileri sürülmüştü. İsrail Başbakanı da iddiaları ‘cadı avı’ olarak niteledi.