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Binyamin Netanyahu: Putin'e söyledim onları vururum

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 'İsrail'in şu ana kadar Suriye'deki Hizbullah hedeflerini onlarca kez vurduğunu' söylediğini yazdı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
Binyamin Netanyahu: Putin'e söyledim onları vururum

Haaretz'in haberine göre, Netanyahu kapalı kapılar ardından, ''Putin'e söyledim, eğer onları (İran) Hezbollah'a silah transferi yaparken görürsek, onlara zarar vereceğiz. Ve bunu onlarca kez yaptık'' dedi. 

Habere göre, Netanyahu'nun yaptığı gizli konuşma yanlışlıkla başka bir bölümde bulunan muhabirlerin kulaklığına yansıdı. Netanyahu'nun 'itirafına' neden olan teknik arızanın birkaç dakika sonra düzeltildiği ifade edildi. 

İsrail, Rusya ve ABD tarafından Suriye'nin güneybatısında ilan edilen ateşkese karşı çıkıyor. İsrail'in ateşkese karşı çıkma gerekçesi ise Lübnan Hizbullahı ve Şii milislerin bölgede daha aktif hale gelecek imkânı bulmalarından duyulan çekince.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
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