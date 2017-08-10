Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Binyamin Netanyahu 'bana darbe yapmak istiyorlar' dedi

Netanyahu, ülkedeki sol kesimi ve basın kuruluşlarını, hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
Binyamin Netanyahu 'bana darbe yapmak istiyorlar' dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkedeki sol kesimi ve basın organlarını, hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, başkent Tel Aviv'de kendisine destek amaçlı düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Basın organları ve sol kesim, beni ve eşim Sare'yi itibarsızlaştırma girişimleri için kendilerini adamışlar." dedi.

Basın organlarının, birilerini ikna etme umuduyla sayılmayacak kadar rapor ve konular oluşturduğunu söyleyen Netanyahu, "Basının hedefi, yönetime darbe yapmaktır. Onlar, gerçek ve adaletle ilgisi olmamasına rağmen şüpheli bulunmam amacıyla yasaları uygulayan birimler üzerine kabul edilmeyecek baskılar kuruyor." diye konuştu.

İsrail'deki medya kuruluşlarının, herkesin desteğini almak için aralıksız çalışmalar yaptığını ifade eden Netanyahu, söz konusu basını, "düşünceye baskı yapan polisler" şeklinde nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce birçok kez polise ifade vermek zorunda kalmıştı.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
  1. İsrail
  2. Netanyahu
  3. darbe
  4. Savunma
  5. darbe savunması
  6. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ataş röportajının ikinci bölümü: 81 ilin raporunu hazırladık
    1. Ataş röportajının ikinci bölümü: 81..
    2. Dünyayı sarsan krize Japonya da..
    3. Akif Hamzaçebi : Türkiye Cumhuriyeti..
    4. Bakanı Berat Albayrak: Enerji..
    5. AK Parti noktayı koydu!
    6. 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
    7. Tüketicinin cebine de olumlu yansıyacak!
    8. Son 50 yılın en yüksek verimi..
    9. Beyoğlu’nda bonzai krizine giren genç..
    10. Ünlü inşaat şirketinin sahipleri...
    11. İngiltere'de çift katlı otobüs..
    12. 'Hero' skandalında flaş gelişme! Açığa..
    13. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlere..
    14. Binyamin Netanyahu 'bana darbe yapmak..
    15. Sahaya bıçak atan taraftar serbest..
    16. Ankara'da işçileri taşıyan kamyonet..
    17. Akıncı Üssü sanıklarından telefon..
    18. IKBY Başkanı Barzani resti çekti: Geri..
    19. Kırmızı et üretimi düştü
    20. Avrupa’daki kriz Türkiye'de fırsata..
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...