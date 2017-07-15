Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde

15 Temmuz Şehitler Köpründe düzenlenen anma programlarına binlerce vatandaş akın etti. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla sloganlar atarak alana girdi. Ellerinde idam ipi sallayan bazı vatandaşlar da “İdam isteriz” şeklinde sloganlar atarak FETÖ’cülerin idamla cezalandırılmasını istedi.