Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde
15 Temmuz Şehitler Köpründe düzenlenen anma programlarına katılan vatandaşlar ellerinde idam ipi sallayarak “İdam isteriz” şeklinde sloganlar attı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:40
15 Temmuz Şehitler Köpründe düzenlenen anma programlarına binlerce vatandaş akın etti. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla sloganlar atarak alana girdi. Ellerinde idam ipi sallayan bazı vatandaşlar da “İdam isteriz” şeklinde sloganlar atarak FETÖ’cülerin idamla cezalandırılmasını istedi.