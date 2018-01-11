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Binlerce turist mahsur kaldı, dünya bu fotoğrafı konuşuyor

Alpler'deki kayak merkezlerinde binlerce turisti mahsur bırakan aşırı kar yağışı, yedi metreyi bulan kar duvarlarına neden oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:26
Binlerce turist mahsur kaldı, dünya bu fotoğrafı konuşuyor

İsviçre'nin kayak tatili merkezi Zermatt'ta 13 binden fazla turistin 2 gün boyunca mahsur kalmasına yol açan kar yağışı sonrası bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Alplerin Fransa tarafındaki Bessans ile Bonneval arasındaki yol, yedi metrelik karla kaplandı. Alain Duclos'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, dünyada ses getirdi.

Fransız meteorolojistler böylesi bir kar yağışının ancak 30 yılda bir görüldüğünü söylediler. 36 saat süren kar yağışının birden fazla çığ olayına neden olduğu da ifade edildi.

Fransa Pireneleri'nde bir kişinin çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya'nın Alpler'deki kayak merkezi Sestrieres'te ise 29 kişinin üzerine çığ düşen 5 katlı bir binadan şans eseri kurtulduğu bildirildi. Bu kişilerin binanın garajından çıkabildiği aktarıldı.

Yoğun kar yağışının yolları kapattığı ve 13 binden fazla turistin mahsur kaldığı İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde ise 1000'den fazla kişi hava yoluyla bölgeden ayrıldı.

Turistlerin dağlık bölgeden ayrılmak için helikoptere kişi başı 50 euro ödediği açıklandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 11:26
  1. alplerdeki kayak merkezi
  2. isviçre
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