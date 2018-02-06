Binlerce Siirtli bugün havaalanına akın etti

Binlerce vatandaşın katıldığı törende, dualar edildi, kurbanlar kesildi ve askerlerin ellerine kına yakıldı. Vatandaşlar Mehmetçiği, davul ve zurnalarla uğurladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na takviye olarak Siirt'ten 450 asker gönderildi. Askerler için uğurlama töreni düzenlendiğini duyan binlerce Siirtli, Türk bayraklarıyla havaalanına akın etti. Dualar edilen, kurbanlar kesilen törende ellerine kına yakılan askerler, davul ve zurnalarla uğurlandı.

450 ASKER BÖLGEYE AKIN ETTİ

Siirt 3'üncü Komanda Tugay Komutanlığında görevli 450 asker, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatına takviye olarak bölgeye gönderildi. Askerler için havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve asker aileleri ile askerlerin gönderileceğini duyan ve Türk bayraklarıyla havaalanına gelen binlerce vatandaş katıldı.

ELLERİNE KINA YAKILDI

Konuşmaların ardından dualar edilerek, kurban kesildi. Siirtli kadınlar, evlerinde hazırladıkları kınayı göreve giden Mehmetçiklerin ellerine yaktı. Askerlere sıkıca sarılan vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde uğurladı.

"SEVDİĞİME SELAM SÖYLEYİN"

Afrin'e giden bir asker sevdiğine selam söyledi. Başka bir asker, kimsenin gözünün arkada kalmasını istemediklerini belirterek, vatan için gidip, döneceklerini vurguladı. Çocuğunu sarılan başka bir asker ise, eşine, "Merak etmeyin bizi, vatan borcu namus borcudur. Gidip döneceğiz" dedi.

TUGAY KOMUTANINA KÜRTÇE DUA

Afrin'e giden askerlerin içinde yer alan Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz'a sarılan yaşlı bir kadın, Kürtçe dua ederek, "Allah sizleri ve bu vatanı korusun. Cumhurbaşkanımızı ve devletimizi korusun" ifadelerini kullandı. Kentten toplam 871 askerin operasyona katıldığı da öğrenildi.