Binlerce Sancaktepeli Kudüs için buluştu

Taha Akgül Spor Kompleksi’nde gerçekleşen geceye AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ile çok sayıda Sancaktepeli vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gösterilen Kudüs’ü anma programı Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ardından Mehter Takımı marşlarıyla devam eden programda Ömer Karaoğlu’nun unutulmaz ezgileri ve Nurullah Genç’in dillere destan şiirleri hep bir ağızdan “Bağımsız Filistin Özgür Kudüs” diye haykıran katılımcıları coşturdu.

“Yürü Aksa’ya” sloganıyla gerçekleşen gecede konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: 'Bugün Kudüs’ü konuşacağız. Kudüs kanayan bir yaramız. Peygamber Efendimizin, Peygamberliğiyle beraber ilk kıblemiz olan Kudüs, bir tarafı ile diyoruz ki Selahattin Eyyübi’den emanet bir tarafı ile Yavuz Sultan Selim’den emanet bir tarafı ile ümmet şuuruyla tarihten bize emanet. Kudüs ilk kıblemizi, Kudüs namusumuz, Kudüs mirasımız, Kudüs kırmızı çizgimiz' dedi.