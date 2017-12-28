Binlerce öğrenci merakla bekliyordu, örnek sorular açıklandı

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavı ile ilgili örnek sorular yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere, “Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Haziran ayında iki oturumda düzenlenecek. 'Sözel Bölüm'de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50, 'Sayısal Bölüm'de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek.

BECERİLERE ODAKLANAN BİR SINAV



Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8’inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak” denildi.