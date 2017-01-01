TEOG sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Yerleştirme Esas Puanları açıklandı.
TEOG YEP sonuçları az önce açıklandı. Binlerce öğrencinin heyeacanla beklediği TEOG YEP sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler TEOG YEP sonuçlarına E-Okul sisteminden de ulaşabiliyorlar.
"2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Tercihte bulunan tüm öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.