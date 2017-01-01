TEOG sonuçları açıklandı

TEOG YEP sonuçları az önce açıklandı. Binlerce öğrencinin heyeacanla beklediği TEOG YEP sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler TEOG YEP sonuçlarına E-Okul sisteminden de ulaşabiliyorlar.

"2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Tercihte bulunan tüm öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.