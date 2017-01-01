TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Yerleştirme Esas Puanları açıklandı.

TEOG YEP sonuçları az önce açıklandı. Binlerce öğrencinin heyeacanla beklediği TEOG YEP sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler TEOG YEP sonuçlarına E-Okul sisteminden de ulaşabiliyorlar.

"2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih  ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz  arasında liselere tercihler alınacak. Tercihte bulunan tüm öğrencilerin liselere  yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına  göre yapılacak.

 

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