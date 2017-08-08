Binlerce öğrenci bekliyor... ÖSYM saati açıkladı!

ÖSYM saat 17:00'dan sonra LYS sonuçlarını açıklayacağını duyurdu

08 Ağustos 2017 Salı 10:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-ÖSYS  yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet  adresinden açıklanacağını bildirdi. 

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre LYS tercih sonuçları bugün saat 17.00'da açıklanacak.

 LYS tercih sonuçların ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Binlerce öğrenci üniversite heyecanı yaşayacak.

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