Binlerce öğrenci bekliyor... ÖSYM saati açıkladı!
ÖSYM saat 17:00'dan sonra LYS sonuçlarını açıklayacağını duyurdu08 Ağustos 2017 Salı 10:15
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre LYS tercih sonuçları bugün saat 17.00'da açıklanacak.
LYS tercih sonuçların ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Binlerce öğrenci üniversite heyecanı yaşayacak.