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Binlerce Müslümanın katili öldü

2 Şubat 1982'de Suriye Hükümeti'nin Müslüman Kardeşler'in Hama şehrinde başlattığı ayaklanmayı bastırmak amacıyla yaptığı katliamın sorumlusu Mustafa Tlass öldü.

19 Haziran 2017 Pazartesi 01:40
Binlerce Müslümanın katili öldü

Hama katliamı sorumlularından BAAS kökenli asker ve eski savunma bakanı Mustafa Tlass 85 yaşında Fransa'da öldü.

Mustafa Tlass, Hama'da resmi kayıtlara göre 10.000-25.000 arasında Müslümanı katletmişti. 

1982'DE HAMA'DA NE OLDU? 

Baas Partisi, 1963’te iktidarı ele geçirdikten sonra ülkede Arap Nasyonalizmine dayalı dikta rejimi kurmuştu. Ülke demir yumrukla yönetilmeye başlanmıştı. Aynı tarihte ülkede sıkıyönetim ilan edildi. Kendisi bir asker olan (Hava Kuv. Komutanı) Hafız Esad’ın gerçekleştirdiği darbe sonrasında Baas rejimi bambaşka bir boyut kazandı. Darbenin akabinde gerçekleştirilen halk oylamasında Esad’ın başkanlığı %99 oy oranıyla kabul edildi. Bu referandumla Esed’ın başkanlığı “meşruiyet” kazanmış ve “Tek Adam” olmuştu. İşte ülke bu tarihten itibaren gerçek anlamda bir diktatörle tanışıyordu.

Esad, ülkede hiçbir muhalif çalışmaya izin vermiyor, en küçük kıpırdanmalara anına müdahale ediyordu. Gazete ve radyolar tamamen devlet tekelindeydi. Rejimin aleyhine hiçbir yayın yapılamıyordu. Yargı adeta rejimin kökleşmesi için çalışıyordu. Pek çok mahkeme göstermelik olarak yapılıyor, davaların görülmesi birkaç saniye sürebiliyor, avukatlar mahkeme salonlarına alınmıyor, mahkûmlara savunma hakkı verilmiyordu. Özellikle Müslüman halkın hareket alanı iyiden iyiye kısıtlanmıştı. İslami hareketler sıkı takibe alınıyor, hareketleri şüpheli görülenler Esad’ın adamları tarafından evlerinden alınıyor ve bunların pek çoğundan bir daha haber alınamıyordu. Özellikle Müslüman Kardeşler Cemiyeti mensuplarına 1970-80 arasında ciddi baskılar uygulanmıştı. Bu tarihler arasında pek çok cemiyet mensubu, Palmira Hapishanesinde infaz edilmişti.

Hafız Esad yönetiminde 1970’ler ve 1980’lerin başında muhalif grupları, özellikle Müslüman Kardeşleri ortadan kaldırmak için planlanan kanlı eylemlerin en şiddetlisi 2 Şubat 1982’de başladı. Başta Hama olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki bütün şehirleri Müslüman Kardeşlerden tamamıyla temizlemesi istenen Rıfat Esad’a 12.000 asker verildi ve özellikle muhalif unsurlarla bağlantısı bulunan 100 ailenin bütün fertlerini içine alan 5.000 kişiyi öldürme yetkisi verildi. Rıfat Esad ve askerleri evlerden işe başlamıştır. Baskı giderek artırılarak bütün evler içindekilerle birlikte yakılıp yıkıldı, hatta çocuklar anne ve babalarının gözleri önünde öldürüldü.

Esad yönetimi bu isyanı tarihte eşine az rastlanır bir şekilde kadın, çocuk, yaşlı demeden masum halkı ayırt etmeksizin şiddet uygulayarak katletmiştir.. Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre; “Dar sokaklardan tankların ve askeri birliklerin geçişini kolaylaştırmak için şehrin eski sokakları tıpkı çatışmanın ilk beş günü tanklar tarafından evlerin ezildiği el-Hader sokakları gibi havadan bombalandı Günlerce süren ağır bombardımanın ardından 15 Şubat’ta Savunma Bakanı Mustafa Talas isyanın bastırıldığını söylemesine rağmen şehir hala kuşatma altındaydı. İleriki iki hafta boyunca yoğun tutuklamalar sürdürülürken askeri kuvvetlerin halka karşı kötü muamele ettiği ve masum şehir halkına yönelik toplu katliamlar yaptığı bildiriliyordu. Tam olarak ne olduğunu bilmek kolay olmasa da Uluslararası Af Örgütü şehrin dışındaki hastaneden 19 Şubat günü 70 kişinin toplu olarak katledildiğine ve aynı gün Muhafız Tugayı’nın El-Hader bölgesinde ikamet eden herkesi infaz ettiğine dair haberler geliyordu. Şüphelilerin bulunduğu düşünülen binalarda yaşayanları öldürmek için siyanür kullanıldı. Ayrıca askeri havalimanında, şehir stadyumunda ve askeri kamplarda insanlar toplanarak günlerce açıkta ve yiyeceksiz tutuldular.”

Rejimin kendi organize ettiği olayları bastırma amacıyla uyguladığı şiddet üç haftadan fazla sürdü. 24 Şubat’ta kendisiyle röportaj yapan bir gazeteciye Esad, şehirde hayatın normale döndüğünü söylediği halde yollar hala kapalı tutuluyordu. En acımasız katliamların yapıldığı bu harekâtta tanklarıyla dar sokaklara giremeyen askeri kuvvetler uzun menzilli bombardıman topları ve tankları kullandılar, helikopterlerle bomba yağdırdılar, şehrin hedef alınan kesimini buldozerlerle yerle bir ettiler. Katliamdan kurtulan bazı Hamalıların anlattığına göre “çürüyen cesetlerin çıkardığı koku bütün şehri kaplamıştı”. Yıkılmış binaların kalıntıları altında, sokaklarda yaralılar ve ölüler bulunuyordu. Askerler tarafından cesetlere bile tecavüz edilmişti. Çatışmalar sırasında Hama dışından olup da ikamet yeri Hama olan birçok kişi infaz edildi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 01:40
  1. Uluslararası Af Örgütü’
  2. hama
  3. hama katliamı
  4. Mustafa Tlass
  • ekremekrem4 sa önce
    azabı bol olsun inşallah
  • SadiSadi6 sa önce
    Zalimler için yaşasın CEHENNEM! !! Şimdi mahkeme-i kübra da hesap verecek. ..intikam muzaaf bir şekilde alınacak. Bu son yüz yıl DİKTATÖR REJİMLER asrinda müslümanlar çok büyük imtihanlar geçiriyor. Çok büyük zülümler görüyolar. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere(Kemalist lerce), Suriye'(Esad), Irak, (Saddam,Rusya(komünist lerce) ve Çin, ..
  • AntikafirAntikafir7 sa önce
    Atesibololsunkeferenin..Darisionusavunanmunafiklarinbasina...
  • Hümeyniihanetiniunutma.Hümeyniihanetiniunutma.10 sa önce
    Hamakatliamininenbüyükihanetiçisi humeynidir...lakin suriyeihvaniaralarindaoluştyrduğubirheyetlehem islamizanetilleriiranrejiminiteprikediphemdehumeynidenilenhaindenhamadaislamibir direnişgösteripkafirnusayri....rejimindenkurtulmakiçinmuslumanzanettiğihumeynidenyardimistemekuzeregönderdiģi..heyetikonuşturduktansonrabütünseskayit...vedelilleri dahaihvanheyetiirandaykensuriyeyegönderdi...bununuzerehafizesetkafiri...humeynikafiriningönderdiğidelilergereyinceihvanheyetigelirgelmezinfazettiktensonrahamayaenvahşi yöntemlerlesaldirdi...saldirisonrasiaylarcacesetlersokaklardakaldi..ölükadinlaratecavuzcocuklarannevebabalariningözüönündekayledildi...hüyaibretolsunmus..akliverendeHumeynikafiri.
  • haticecanseverhaticecansever11 sa önce
    düşünecek bir şey mi kalmış???!!!
  • OsmnshnOsmnshn12 sa önce
    SİZDE GEBERMİŞ KİŞİYE ÖLMÜŞ DEMEYINKARDEŞİM.AZABIN ÇOK OLSUN,CAYIR CAYIR YANMALAR..
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ12 sa önce
    "ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM..." CEHENNEM DE HASRETLE SENİ BEKLİYORDU.ATEŞİN BOL OLSUN Ş...FSİZ.
  • CeeCee13 sa önce
    Bir taş daha düştü.Şimdi ebediyyen zebanilerin tırpanları vücudunda dolana dursun.Sana ayak uyduran deyyuslarda odun taşıya dursun ! Köpek ve Sürüsü
  • SalihSalih13 sa önce
    Zalimler için yaşasın cehennem
  • fatihfatih14 sa önce
    Allah rahmet eylesin
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