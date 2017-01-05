Binlerce kişiyi tedirgin eden iddiaya açıklama

FDA yetkilisi Suzanne Schwartz kurumun internet sitesinde konuyla ilgili yayınladığı yazısında günümüzde tıbbi cihazların hastanelerde ve hatta hastaların evlerindeki ağlar üzerinden internete bağlandığını, bunun hasta bakımı açısından büyük bir ilerleme olarak değerlendirilmesine karşın, aynı zamanda siber güvenlik ihlallerine de kapı araladığının altını çizdi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kardiyoloji Profesörü Cevdet Erdöl, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)’nın açıklamasını “çok fazla abartılmamalı” şeklinde değerlendirdi.

Kalp pillerinin ölümcül ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği yaşayan hastaların derdine deva olduğunu söyleyen Rektör Erdöl, ”Kalp hızının yavaşlamasını engellemek, kalp yetersizliğini tedavi etmek ve kalpteki yüksek ritme bağlı kalbin pompa görevini yapamaması durumunda hastaya elektroşok vererek hayatını kurtarmak amacıyla kullanılan kalp pilleri takıldıktan hemen sonra yaşanılan tüm şikayetleri ortadan kaldırıyor. Hastanın yaşam kalitesini büyük bir oranda artırarak normal hayata dönmesini sağlıyor. Kalp pillerine siber saldırı iddiasının mantıksız ve gereksiz bir korku olduğu kanaatindeyim. FDA’nın uyarısını teorik risk faktörü olarak değerlendiriyorum. Kalp pilleri için uzaktan programlama seçenek dışıdır. Programlayıcı ve cihazlar arasında iletişim şifreli ve bu işlem için ayrılmış frekanslarda gerçekleştirilir. Cihazların pille iletişime geçmesi için mutlaka bir programlayıcı cihaz ile ve hastaya birkaç santim mesafeden iletişime açık hale getirilmesi gerekmektedir. Bu da öncelikle kötü niyetli girişimcilerin hastaya birkaç santime kadar yaklaşmasını hatta fiziksel temas kurmasını zorunlu kılmaktadır ve pek olası bir durum değildir. Bugüne kadar kalp pillerinin hacklenerek hastanın ölümüne neden olduğuna dair bir vakaya tanık olmadım. FDA’nın yetkilisinin açıklamasının dünya kamuoyunda bir miktar da çarpıtıldığı düşüncesindeyim. Hastalarımızın kalp pillerini güvenle kullanmalarına mâni ciddiye alınabilecek bir risk söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.