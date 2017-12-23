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Pasaport harçlarına gelen zam oranı belli oldu

2018 yılında pasaport haçlarına yapılması beklenen zam oranı netleşti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:36
Pasaport harçlarına gelen zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi.

Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak. Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137,50 TL, 1 senelik; 201,30 TL, 3 senelik; 465,50 TL, 4-10 senelik; 657,40 TL.

2018’DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmeye devam edecek. Artan pasaport harçlarının seyahat edecek olan vatandaşları etkilemesi beklenirken, konuyla ilgili bilgi veren Biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı, "Elbette ki bu artış pek çok yolcuyu da etkileyecek. Ancak ister uçakla yurt dışına gidip gelen ister otobüsler ile ülkemize giriş çıkış yapan vatandaşlarımızın sayılarında azalma olmaz. Şu anki hareketlilik gelecekte de sürecektir" dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:36
  1. pasaport
  2. pasaport zammı
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Pembe panterPembe panter12 sa önce
    Allah razı olsun,Mevlam bu dunyalarinida obur dunyalarinida Cennet etsin,amin.Durmak yok yola devam.Ya çokerteceğiz ya çökerteceğiz.Yasasin yerli ve milli Deli Dumrullar.Kahrolsun ajan,hain,provakator Robin Hoodlar.
  • AbdülkerimAbdülkerim12 sa önce
    Devletin kasasında para kalmadı, milleti nasıl yolarız derdine düşmüşler. Herşeye zam.
  • Yetmez ama evetYetmez ama evet13 sa önce
    Yurtdışına çıkıp paramızı orda harcatmamalı devletimiz hele o çıkış pulu harcı 15 tl çok komik. Çıkış harçları en az 500 tl olmalı ki kimse çıkmasın çıkacaksa da versin para reis sana güveniyoruz pul parası 500 tl hatta 500 olsun
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