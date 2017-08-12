Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Haksız yere işten atılanlar 8 maaş tazminat alabilir

Haksız yere işten atılanlar, 1 ay içinde dava açarak 8 maaşa kadar tazminat alabilecek.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:35
Haksız yere işten atılanlar 8 maaş tazminat alabilir

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkarıldıklarında işe geri dönme hakları. Çalışan bu davalarda mahkemenin kararına göre sekiz maaşa kadar tazminat da kazanıyor. Bu davalarda süre çok önemli.

Hem işveren hem de çalışan açısından 1'er aylık süreler var. Çalışan bir ay içinde davayı açmak, işveren de bir ay içinde işçisini yeniden işe almak zorunda.

İşe geri dönüş davası açabilmek için işyerinde en az 6 ay çalışma şartı bulunuyor. Yine işyerinizde 30 ve daha fazla işçi olması şartı da aranıyor.

Aynı işyerinin tüm şubelerindeki çalışan sayısı dikkate alınıyor unutmayın. Davayı bir ay içinde açtıktan sonra sonuçlanmasını beklemeniz gerekiyor. Mahkemeler işverenin sizi tekrar işe almama ihtimaline göre burada tazminat da belirliyor.

Bu da sekiz maaşa kadar çıkıyor. Dava bittikten sonra 10 gün içinde işverene yazılı olarak başvurmanız gerekiyor. Bu başvurudan sonra işveren bir ay içinde sizi işe başlatmak zorunda. Bunu yapmaz ise mahkemenin belirlediği tazminatı ödüyor.

ARABULUCU 3 HAFTADA ÇÖZECEK

İş mahkemelerinin yapısını değiştirecek yasa tasarısı komisyondan geçti yakında yasalaşacak. Böylece yukarıda bahsettiğimiz işe iade davaları da önce arabulucuya gidecek. Burada arabulucu hem işe iade kararını hem de işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatı belirleyecek. Bu tür davalar 3 hafta içinde çözülecek ve aylar hatta yıllar süren mahkeme süreci de sona erecek. Eğer arabulucu ile sorun çözülemezse dava yoluna gidilecek. Ancak dava açmanın ilk şartı arabulucuya gidilmesi olacak.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:35
  1. tazminat
  2. 8 maaş tazminat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    1. Trump şimdi de o ülkeye 'askeri..
    2. 19 tavuk devine soruşturma şoku! İşte..
    3. O teröristin kimliği belli oldu!
    4. Hitler'in elinden zor kaçan Yisrael..
    5. Bu yalancıların kökünü kurutmak için,..
    6. ABD'nin planına göre; Gülen halife,..
    7. Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    8. Fenerbahçe'den Maçka'daki terör..
    9. Çanakkale'de 5 gündür kayıptı cesedi..
    10. İlhan Belarus'ta şampiyon oldu!
    11. Kritik uyarı:Kurbanlık alırken acele..
    12. Demirtaş'tan komik 'Erdoğan' hamlesi
    13. Teröristlerden kalleş saldırı:..
    14. Adana'da polisi görünce uyuşturucuları..
    15. Melo Sarı-kırmızı'ya dönüyor!
    16. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden..
    17. Tüm şehri korkutan örümcek!
    18. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    19. Selahattin Demirtaş, Erdoğan'a dava..
    20. Adana'da aylık ücretle kiraladığı..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması