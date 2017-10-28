Binlerce kişiyi 5’inci kez buluşturdu

“Türk Ev Tekstili”nin tasarım ve üretim gücü ile aynı zamanda özellikle kalite algısının dünya üzerindeki olumlu etkisine katkıda bulunan, dünyanın önemli ev tekstili buluşma noktaları arasında yer alan HOME&TEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı, 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında beşinci kez binlerce yerli ve yabancı ev tekstilcisine ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarı olan EVTEKS’in ardından, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) CNR Fuarcılık ile CNR EXPO’da gerçekleştirdiği HOME&TEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı, 40.000 metrekarelik bir alanda, 20’ye yakın ülkeden 600 katılımcı marka ve 17.696’sı yerli, 4.619’u yabancı olmak üzere toplamda 22.315 ziyaretçi ağırladı.

B2B yapılanması ile Türk ev tekstili üretici ve tasarımcılarını, yerli ve yabancı işadamları ile bir araya getiren ve genel konsepti “Bu Ekim’de Yeni Müşterilerinle Buluş” olan HOME&TEX Fuarı, geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi bu sene de tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerinde yoğunlaşan katılımcı firmaları ile geçtiğimiz yıl elde edilen 1 milyarlık ticari hacmi aşmayı hedefliyor.

Döşemelik kumaştan perdeye, aksesuarlardan halıya ve bornozdan havluya kadar pek çok inovatif ürünün dikkat çektiği fuarda bu sene Tekstil Tasarımcıları Derneği de ziyaretçilere dokuma ve bire bir dijital baskı ve tekniklerini anlattığı atölyelerle ilgi odağı haline geldi. Tasarımdan üretime Türk ev tekstilinin başarılı işleri yabancı ziyaretçi ve alım heyetlerini etkileyen noktalar oldu.