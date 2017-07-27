Bülent Tüfenkci uyardı: Bugün son gün mutlaka başvurun

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affı başvurularının bugün sona ereceğini belirterek, "Esnafımıza yönelik iyileştirmelerle beraber bütün esnaf kardeşlerimizin ve tacir kardeşlerimizin 27 Temmuz'u geçirmemelerini özellikle istirham ediyoruz." dedi.



Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sicil affına ilişkin düzenlemenin 27 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini anımsattı. Bu affa ilişkin 6 aylık bir sürenin öngörüldüğünü vurgulayan Tüfenkci, 27 Temmuz'un sicil affında son gün olduğunu belirtti.



Bakan Tüfenkci, sicil affına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ticaret erbabımız, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicilerimiz ve bireysel kredi kullanan arkadaşlarımız bu anlamıyla 27 Temmuz'a kadar sicil affına başvurabilirler. Bununla ilgili birçok sıkıntıları bankalarımız yaşatmıştı ama yapılan girişimler neticesinde bu sıkıntıların büyük bir kısmını aşmış durumdayız. Özellikle esnafımıza yönelik iyileştirmelerle beraber bütün esnaf kardeşlerimizin ve tacir kardeşlerimizin 27 Temmuz'u geçirmemelerini özellikle istirham ediyoruz çünkü bu önemli bir düzenleme ve yeni bir beyaz sayfa açmaları için faizsiz kredilerden ve teşviklerden faydalanmaları için bu önemli bir nokta. Gerek kredi kartı borcu olanların, gerekse bankalara bireysel kredi borcu olanların bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz."



Tüfenkci, 4458 sayılı Gümrük Kanuna Göre Mülkiyeti Kamuya Geçirilmesine Karar Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkındaki Yönetmeliğe de değinerek, "Bu kapsamda son başvuru tarihi 31 Temmuz. Dolayısıyla sorunlu olan ve bu kapsama giren yabancı menşeli taşıtların ve soruşturma kapsamında olan taşıtların iadesi noktasında son gün 31 Temmuz. Bu tip araçları elinde bulunduran arkadaşlarımızın da vatandaşlarımızın da bu süreyi geçirmemesi gerektiğini ifade etmek gerekir. Yönetmelik kapsamında 774 araç iade edilmiş ve bu araçlardan toplam 4 milyon 470 bin 389 lira tahsil edilmiştir. Bu son günleri vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz. Tamamının başvurmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu araç başvurularının son günlerde artmasını da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

GURBETÇİLER İÇİN ÖN BEYAN SİSTEMİ



Bakan Tüfenkci, özellikle gurbetçi vatandaşların Türkiye'ye girişinin yoğun olduğu dönemlerde, ülkeye giriş yapan taşıt sayısının yüksek olması nedeniyle gümrük idarelerinde yığılmalar yaşanabildiğini söyledi.



Tüfenkci, 1 Haziran-25 Temmuz'da Bulgaristan'a açılan kapılardan 159 bin 634 aracın Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 11 bin 495 arttığını dile getirdi.



Yunanistan'a açılan kapılardan ise 43 bin 735 taşıtın yurda giriş yaptığına işaret eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Geçen yılın aynı dönemine göre ise giriş yapan araç sayısı 40 bin 57'dir. Bu demek oluyor ki bu sene 3 bin 678 araç daha giriş yapmıştır. Bahse konu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla bakanlığımız özellikle 21 Haziran 2016 tarihinde 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'nı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın kapılarımıza gelmeden bu sistemi kullanması geçişlerde kendilerin bir avantaj sağlayacaktır. Buradaki birtakım karmaşıklığı da gidererek daha sade bir taşıt ön beyan sistemini son 15 gündür hayata geçirdik. Burada vatandaşlarımız kapıya gelmeden önce taşıt bilgilerini bakanlığımızın web sayfasında yer alan taşıt ön beyan uygulaması aracığıyla bilgisayarları, cep telefonları ve tablet gibi mobil cihazlarla girmesine imkan tanıdık. Bu imkanlar neticesinde de normalde taşıt başına 3-4 dakikayı bulan kayıt işlemi, gümrük memurunca veri girişi yapılmayıp, sadece bilgilerin doğruluğu kontrol edilmekte, bu ön beyanla toplam geçen vakit 30 saniyeyle sınırlanmaktadır. 30 saniye içinde insanların işlemlerini bitirme imkanı getirdik."



Tüfenkci, bu ön beyan taşıt sisteminden faydalanan gurbetçilerin sayısının yeterli olmadığını, düşük kaldığını belirterek, bunların yanı sıra işlemlerin daha da hızlandırılması amacıyla ilave personelin de görevlendirildiğini kaydetti.