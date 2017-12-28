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Lojman kiralarına zam geldi

Kamuda çalışanların kullandığı lojmanların kiralarına ortalama yüzde 14 oranında zam geldi.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:04
Lojman kiralarına zam geldi

Kamuda çalışanların kullandığı lojmanların kiralarına ortalama yüzde 14 oranında zam yapıldı. Ayrıca lojmanlarında kapıcı veya kaloriferci olanların metrekare başına ödeyeceği ilave kira bedeli de yüzde 13.6 yükseltildi

Lojman kiralarına ortalama yüzde 14 zam yapıldı. Maliye Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı ve kamu lojmanlarının yeni kira bedelleri belli oldu. Kamu lojmanlarında kiralara ortalama yüzde 14 zam yapıldı.

Buna göre kalorifersiz konutlarda metrekare başına 2.84 lira olan kira bedeli yeni yılda 3.24 liraya çıktı. Kaloriferli konutlardaki kira bedeli de 3.73 liradan 4.25 liraya çıktı.

Ayrıca lojmanlarda oturanlar, kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılanması durumunda 50 kuruş ilave kira bedeli ödeyecekler. Bu rakam geçtiğimiz yıl ise 44 kuruştu.

Yeni fiyatlarla 100 metrekarelik kaleriferli bir lojman için kira bedeli 475 liraya yükselmiş oldu.

Maliye Bakanlığı'nın tebliği 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Habertürk

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 12:04
  1. lojman kiraları
  2. zam
  3. Maliye Bakanlığı
  4. Milli Emlak Genel Tebliği
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