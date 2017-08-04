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Binlerce kişi sokakta... Türk ordusu gelsin pankartları açıldı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Afrin operasyonu yaklaşırken, Suriye halkı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'den kurtulmak için gün sayıyor.

04 Ağustos 2017 Cuma 18:55
Binlerce kişi sokakta... Türk ordusu gelsin pankartları açıldı...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin 2011 yılından bu yana işgal altında tutuğu AFRİN'e olası Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu yaklaşırken, Suriye halkı terör örgütünden kurtulmak için adeta gün sayıyor. 

Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen, Azez'de sokaklara çıkan binlerce Suriyeli Türkiye lehine gösteri düzenleyerek terör örgütü PKK'yı lanetledi.  

Göstericiler, Türk ordusunun biran önce Afrin'e girmesini istedi.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 18:55
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