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Binlerce kişi sokakta... polisleri linç etmeye başladılar...

Bir genç kızın yoğun bakımda tecavüze uğradığı iddiası, Hindistan'ın Kanpur şehrinde yüzlerce kişiyi sokağa döktü

22 Haziran 2017 Perşembe 15:45
Binlerce kişi sokakta... polisleri linç etmeye başladılar...

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir genç kızın bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tecavüze uğradığı iddiası ülkede geniş çaplı protestolara neden oldu.

Kanpur şehrindeki Jagriti Hastanesi önünde toplanan yüzlerce protestocuyla polis arasında çatışma çıktı. Protestocular polislere taş ve sopalarla saldırırken, kalabalığın arasında kalan bir polis memuru aldığı darbelerin ardından bilincini kaybetti.

Olaylar, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalan 17-18 yaşlarındaki Akansha isimli bir öğrencinin tecavüze uğradığı iddialarının yayılmasının ardından yaşandı.

Bir refakatçi tarafından ilaç verilerek tecavüze uğradığını iddia eden Akansha, olayı şu şekilde anlattı: Yoğun bakıma alındıktan sonra annem üzerimdekileri değiştirdi. Gece geç saatte genç bir adam geldi ve kıyafetlerimin ıslak olduğunu, değiştirmem gerektiğini söyledi. Ona bir hemşireyi ya da annemi çağırmasını söyledim ama reddetti. Beni banyoya götürerek, ondan utanmamam gerektiğini söyledi. Gömleğimin düğmelerini çözmeye çalışınca ondan kaçtım. Ancak bana bir ilaç enjekte etti ve kendimden geçtim.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:45
  1. Hindistan
  2. Uttar Pradeş
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