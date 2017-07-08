Binlerce kişi mağazaya koşunca yol trafiğe kapandı

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi haftalar öncesinden 250 kişiye ürün hediye edeceğini duyurarak bilet dağıttı. İlanı gören binlerce kişi ise bu sabah saatlerinde mağazaya akın etti. Erdemir Caddesi’nde oluşan kalabalık yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, sürücüler duruma tepki gösterdi. Mağaza önünde izdiham yaşanınca devreye giren polis ekipleri trafiği açmak için yoğun çaba gösterdi.

Organizasyonu her yıl yaptıklarını ancak bu yıl beklemedikleri bir kalabalıkla karşılaştıklarını dile getiren mağaza sahibi Ali Toprak, trafikte oluşan aksaklıktan dolayı tüm sürücülerden özür diledi. Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu bizim geleneksel hale getirdiğimiz bir kampanya. Karaca alışveriş merkezi olarak düzenlediğimiz bedava bilet kampanyamız. Daha önce alışveriş yapan müşterilerimize ücretsiz bilet dağıtmıştık. Hafta sonu kimse olmaz diye böyle bir kampanya düzenledik. Trafik bu kadar yoğun olmaz diye. Ancak trafikte biraz yoğun oldu. İzdiham yaşandı. Kendi imkanlarımız ve firmaların da desteği ile hediye dağıtıyoruz. Bu şekilde halkımıza da yararlı olmaya çalışıyoruz. Burada 250 adet ürün dağıtıyoruz. Daha önce dağıttığımız biletlerle yapılan çekilişte kime çıkarsa vatandaş hediyesini alıyor. Muhtemelen 2 bin 2 bin 500 kişi olduğunu düşünüyoruz. Alıp gidenler de oldu. Saat 11.00 civarında başladık kampanyaya. Şu anda kalan hediyeleri dağıtıyoruz. Biraz sonra da trafik normal akışını alacaktır. Bu konuda kaymakamlık ve belediyemizden izin aldık. Ama bu kadar izdiham olacağını tahmin etmiyorduk. Sağ olsunlar trafik ekiplerimiz de bizlere yardımcı oluyorlar. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyundan ve vatandaşlarımızdan da özür diliyoruz. Bu kadar trafiğin yoğun olacağını tahmin etmemiştik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

Mağaza önünde oluşan kalabalık hediyelerin dağıtılmasının ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı.