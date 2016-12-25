Binlerce kişi bunu bekliyordu, yarın başlıyor

Kosgeb'in Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelere (KOBİ) sağlayacağı 50 bin liralık 'Sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği'nin başvuruları 21 Aralık Çarşamba günü itibari ile sona ermişti. Faizsiz, 12 ayı ödemesiz, geri kalanın 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli krediye rekor sayıda başvuru yapıldı. Kredinin ödemeleri ise yarından itibaren başlıyor.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 21 Aralık'ta yaptığı açıklamayla bu destek ödemesinin 2016 yılı bitmeden yapılacağı sinyalini verilmişti. 10 günlük başvuru sürecinde 250 bine yakın işletmecinin başvurduğu kredinin ödemeleri yarın başlıyor. Krediyi almaya hak kazanan işletmelere ödemeler; Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacak.



3 günde 244 bin 980 başvuru alan destekten, 15 bin işletme yararlanabilecek.



15 BİN İŞLETME-İŞLETMECİ NASIL BELİRLENDİ?



Bakan Özlü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlendi. Akabinde İşletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sınıflandırıldı. İşletmelerin iş birimi sayısı göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada bir eşitlik söz konusu olursa, bilgi beyannamesinde yer alan bilgilere göre satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapıldı. Üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik sağlandı.



Bu değerlendirmelerin yanı sıra, özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya başka bir terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığına dair, başvuruda bulunan işletmeciler hakkında güvenlik soruşturması da yapıldı.



Bakan Özlü, KOBİ'lerin söz konusu desteği Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu üzerinden alabileceğini belirtmişti.

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