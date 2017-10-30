Binlerce kişi aile mezarlıklarını ev edindi

Filipinler'in başkenti Manila’nın güneyinde binlerce aile apartmanlar yerine apartman tipi mezarların üstünde kurdukları naylon ve teneke kulübelerde yaşıyor.

Daha çok küçük yaşta evsiz kalan Filipinliler, ev edindikleri mezarlıklarda mezarların bakımını yapıyor, mezarları boyuyorlar.

Mezarların bakımlarını yaparak, aylık aidat da alan Filipinliler, cenaze merasimlerinde tabut taşıyor, mum ve çiçek satıyorlar. Ayrıca geri dönüşümü olan çöpleri toplayıp satıyorlar.

Mezarlıklarda elektrik, su ve tuvalet bulunmuyor. Mezarlıkları kendine ev edinenler öldükleri zaman da aynı mezarlığa gömülüyor.

Çocuklar da mezarlıkları kendilerine oyun alanı yapmaya çalışıyor. Yetişkinlerin bir kısmı ise buralarda horoz dövüştürüyor.

Öte yandan, milyonlarca Filipinli 1-2 Kasım’da Azizler ve Ruhlar gününde yakınlarını ziyaret etmek için mezarlıklara gidecek.