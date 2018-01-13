Binlerce mülteci Türkiye sınırında

Suriye rejimi, Hama kırsalında Rusya destekli hava saldırılarına devam ediyor. Hava saldırılarından kurtulmak ve rejimin ele geçirdiği köylerden kaçmak isteyen 300 bin Suriyeli, muhaliflerin kontrol ettiği Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan İdlib’e bağlı Kelbit bölgesine geldi.

İdlib bölgesindeki silahlı gruplara yönelik Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar nedeniyle bölgede yaşanan çatışmalardan kaçan binlerce kişi Türkiye sınırının sıfır noktasına gelerek buraya yerleşiyor. İdlib’e bağlı Kelbit bölgesine gelen yaklaşık 5 bin kişi, ülkelerinde yaşanan çatışmalarda en uzak noktaya, Türkiye sınırına kaçarak kendi imkanlarıyla barınıyor.