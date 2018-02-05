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Binlerce insan barınaksız kaldı

Yemen'de üç yıldır devam eden savaş nedeniyle Ebyen kentinde 2 binden fazla iç göçmen barınaksız kaldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:11
Binlerce insan barınaksız kaldı

Yemen'de üç yıldır devam eden savaş nedeniyle Ebyen kentinde 2 binden fazla iç göçmen barınaksız kaldı.

Ebyen'de Sığınmacılara Barınak Sağlama Komitesi Başkanı Ahmed Seyud, yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle Taiz ve batı sahil bölgelerinden kaçarak kente sığınan 2 binden fazla kişinin, barınaksız kaldığını ve yaşamlarını ağaçların altında sürdürdüklerini belirtti.

Söz konusu iç göçmenlerin durumunun trajik olduğunu, gıda ve ilaç sıkıntısı da çektiklerini ifade eden Seyud, "Bazıları, kendilerine samandan basit evler yaptı. Ancak bunlar ne soğuktan ne sıcaktan koruyor." dedi. ,

"KRONİK VE PSİKOLOJİK HASTALIKLAR NEDENİYLE SIKINTI ÇEKİYORLAR"

Çoğunluğunun ishal gibi çeşitli hastalıklarla boğuştuğunu söyleyen Seyud, bazılarının kronik ve psikolojik hastalıklar nedeniyle sıkıntı çektiğini kaydetti.

Seyud, uluslararası örgütler ile yerli ve yabancı insan hakları kurumlarına söz konusu iç göçmenlere yardım etme çağrısında bulundu.

"BU İNSANLARIN GEREKLİ İHTİYAÇLARI KARŞILANMALI"

Savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek evsiz ve işsiz kalan sığınmacıların çoğunun geliri olmadığını söyleyen Seyud, bu insanların yaşamak için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti.

Yemen'de uzun süredir devam eden savaş, yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine, ekonomik sıkıntılara ve yaygın hastalıklara neden oldu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:11
  1. Yemen
  2. Ebyen kenti
  3. Seyud

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