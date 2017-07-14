Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Binlerce Filistinli sokakta namaz kıldı

Mescid-i Aksa'nın kapatılması nedeniyle Cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında eda eden Filistinliler, namazın ardından tekbir getirerek, “Canımız, kanımız sana feda olsun ya Aksa" sloganları attı.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:05
Binlerce Filistinli sokakta namaz kıldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli Cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kıldı.

  • Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir surlarının dışında toplanan Filistinliler, cuma namazını Aslanlı, Şam ve Sahire kapılarının önünde, sokakta eda etti.

Filistinliler, namazdan sonra tekbir getirerek, "Canımız, kanımız sana feda olsun ya Aksa" sloganları attı, ardından olaysız şekilde dağıldı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunan 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa'nın giriş kapısında, bir Filistinliyi de Aksa'nın avlusunda öldürdüğünü, saldırıda yaralanan 2 İsrail polisinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

  • Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarınının kapatıldığını ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verilmişti.

Polis ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapattı. Çok sayıda İsrail askerinin şehrin giriş kapılarında konuşlandığı ve şehrin üzerinde polis helikopterlerinin uçtuğu gözlendi. Polis şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak, surların yüz metre kadar ilerisine demir barikatlar kurdu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:05
  1. Harem
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Kudüs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sessiz Kalma Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık!
    1. Sessiz Kalma Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık!
    2. Nijeryalı genç: Selalar darbe günü..
    3. FETÖ'nün köpekleri 15 Temmuz..
    4. Azez'e bombalı saldırı...
    5. Ukrayna-Türkiye maçının biletleri..
    6. Darbeci polislere Mısır'da silahlı..
    7. Galatasaray'ın rövanş maçına Alman..
    8. Tişört skandalı sonrası Bakanlık'tan..
    9. Unesco ve arkeologlardan siyonist..
    10. ABD ve Rusya'nın katliam yarışı!
    11. Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor
    12. Mısır'da silahlı saldırı saldırı: 5..
    13. Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 30..
    14. Cemaat-i İslami: Türkiye memnun tek..
    15. Herkes Cuma namazını evinin önünde..
    16. Erdinç gol hedefini açıkladı
    17. Anayasa Komisyonunda iç tüzük..
    18. Milan bombayı patlattı! 40 milyon euro
    19. AB'den 15 Temmuz açıklaması
    20. 'İkinci darbeye direnmeyin'
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor