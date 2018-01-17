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Binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Son tarih 27 Ocak

450 bin memur emeklisinin ek ikramiye alabilmesi için son başvuru tarihi 27 Ocak’ta bitiyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:33
Binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Son tarih 27 Ocak

Bu tarihten sonra başvuranların ek ikramiyeleri yanacak. 2017’nin başında çıkartılan yasa ile 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine her bir hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine karar verildi ve 2015 yılı öncesinde emekli olanlara ikramiye hakkı tanındı. Hürriyet Gazetesinden Noyan DOĞAN'ın haberine göre: 2015 yılından önce emekli olup da 30 yıldan fazla hizmet süresi olan, ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan emekli memurlar, 2017’nin Mart ayından itibaren çalıştıkları her bir yıl için ek ikramiye almaya başladı.


Peki, kimler, nasıl bu imkandan yararlandı? Ocak 2017 tarihinden önce ek ikramiye için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapanlar yeniden başvuru yapmadan ödemelerini 2017’nin Mart ayından itibaren aldı. Geçmişte dava açanlara ise 27 Nisan 2017 tarihine kadar ikramiyeleri ödenirken, yine geçmişte dava açan ve davaları sonuçlanmayanlara ise kanuni faizi ile birlikte ikramiyeleri yatırıldı.

Başvuru yapanlara ikramiyelerinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenirken, ikramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018’in Mart ayında alacak. Bu haktan sadece emekliler değil dul ve yetimleri ya da kanunu varisleri de yararlandı, yararlanmaya da devam ediyor.

GEÇERSİZ SAYILACAK

İkramiye ödemeleri ise her bir yıl için 50 liranın altında, toplam ödenecek ikramiye tutarı da 100 liranın altında olmayacak şekilde hesaplandı. Buna göre de 1994’de emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne 350 lira ek ikramiye ödenirken; 2006’da emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emekli 7 bin 300 lira ikramiye aldı. 450 bin memur emeklisine ödenecek ikramiye tutarı ise 2,5 milyar lira olarak hesaplandı.
Memur emeklilerinin ikramiye ödemeleri halen devam ediyor ve ek ikramiye için başvuru süresi de dolmuş değil. Geçen senenin başında çıkan yasa ile ek ikramiye alacaklara bir yıllık başvuru süresi tanında ve bu süre 27 Ocak’ta doluyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise geçersiz olacak, emeklilerin ek ikramiye hakkı da yanacak.


NE KADAR İKRAMİYE ALDILAR?

1995 yılında emekli olan ve ek göstergesi 2.200 ile 7.600 arasında olan emekliler her bir hizmet yılı için 10,11 lira ile 30,63 lira arasında ikramiye aldı. 1996 yılında emekli olan ve aynı ek göstergelere sahip olanlara ise 23,73 lira ile 52,29 lira arasında ikramiye ödendi. 2000 yılında emekli olanlar her bir yıl için 238 lira ile 581 lira arasında değişen tutarlarda ikramiyeye hak kazandı. 2005 yılında emekli olanlara 921 lira ile 1.710 lira arasında ikramiye ödendi. 2014 yılında emekli olan ek göstergesi 2.200 ile 7.600 arasında olan emekliler ise her hizmet yılı için 2 bin lira ile 3 bin 407 lira arasında ikramiye aldı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:33
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