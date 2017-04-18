Binlerce çocuk bu şenlikte buluşacak

Çekmeköy Belediyesi’nin aylık yayını Çekmeköy Çocuk Dergisi’nin yaş gününün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağı Çekmeköy Çocuk Şenliği’nde binlerce çocuk bir araya gelecek.

50 dönümlük yeşil alan üzerine kurulacak şenlik alanında; eski çocuk oyunları, şişme oyun alanları, çocuk şarkıları, 81 ili temsilen 81 çocukla hep birlikte Türkiye’yiz koreografisi, Akademi çadırında bilimsel deneyler ve daha fazlası için sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Yer: Çekmeköy Belediye Bahçesi

Tarih: 23 Nisan 2017 Pazar

Saat: 11.00