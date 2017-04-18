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Binlerce çocuk bu şenlikte buluşacak

Başkalarına söz vermeyin! 23 Nisan haberleriniz için sizleri gün boyu sürecek Çekmeköy Çocuk Şenliği’nde misafir etmek istiyoruz.

Binlerce çocuk bu şenlikte buluşacak
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:27

Çekmeköy Belediyesi’nin aylık yayını Çekmeköy Çocuk Dergisi’nin yaş gününün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağı Çekmeköy Çocuk Şenliği’nde binlerce çocuk bir araya gelecek.

50 dönümlük yeşil alan üzerine kurulacak şenlik alanında; eski çocuk oyunları, şişme oyun alanları, çocuk şarkıları, 81 ili temsilen 81 çocukla hep birlikte Türkiye’yiz koreografisi, Akademi çadırında bilimsel deneyler ve daha fazlası için sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

 

Yer: Çekmeköy Belediye Bahçesi

Tarih: 23 Nisan 2017 Pazar

Saat: 11.00

 
EtiketlerÇekmeköy Belediyesi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:27
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