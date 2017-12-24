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Binlerce aileye müjde

Gelecek yıl yürürlüğe girmesini planlanan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği.

24 Aralık 2017 Pazar 00:48
Binlerce aileye müjde

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, gelecek yıl yürürlüğe girmesini planlanan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacağını söyledi. Tunç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda 120 üreticiye damızlık koç dağıtımı törenine katıldı.

Üreticilerin taleplerini de dinleyen Tunç, burada yaptığı konuşmada, koyunculuk ile ilgili iki önemli projenin hayata geçirildiğini belirterek, önemli destekler verileceğini ifade etti.

Çoban bulmakta sıkıntı çekildiğine işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Çoban sıkıntısını gidermek için yılda 6 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Daha önce bu desteği 150 baş hayvanı olanlara veriyorduk şimdi bunu 200 baş olanlara çektik. 200 koyunu olanlara çoban desteği vereceğiz ve burada 6 bin lira ödemesini yapacağız. Anaç hayvan desteğinde yeni bir çalışmamız var. 'Sürü büyütme desteği' adı altında bir destekle üreticilerimizi tanıştıracağız. Ciddi destekler vererek, sürü anlamında hayvanlarımızı artıracağız."

Gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir proje ile önemli destekler sağlayacaklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"'Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı'mız var. 100 bin aileye sıfır faizli, çiftçinin cebinden hiçbir masraf çıkmadan kullanabileceği bir kredi olacak. 500 bin düve ve 500 bin de besilik hayvan alınacak. Bunlar küçük aile işletmelerine dağıtılacak. Bu desteklemeyi bakanlık olarak yakından takip izleyeceğiz. Bunların yanı sıra çiftçilerimizden bir kısmının da şikayetçi olduğu, küpe ve küpeleme masrafını çiftçiden yani yetiştiriciden almayacağız. Bunlarla birlikte hayvanların aşı masrafını da biz karşılayacağız. Çiftçimiz bu kısımlarda herhangi bir bedel ödemeyecek."

Törende konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk de koyun yetiştiriciliğinin çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, ""Koyunlar diğer hayvanlara oranla daha büyük bir bereketle ve sayısal olarak daha fazla şekilde çoğalıyorlar. Bizim coğrafyamız, bölgemiz, şehrimiz, meralarımızdaki bitki çeşitlerimiz, koyunculuğa el verişlidir. Toprağıyla iklimi ve yer üstü bitkileriyle koyunculuğa çok müsaittir." dedi.

Konuşmaların ardından, üreticilere kura çekimi ile damızlık koçlar dağıtıldı.

Programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çok sayıda üretici katıldı. AA

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 00:48
  1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç
  3. Küçük Aile İşletmeleri
  4. sıfır faiz
  5. Çoban
  6. koyun
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