Binlerce aile biat etmeye başladı...

Kabile lideri Hacı AbdulNâsır, İslam Emirliği Lideri Heybetullah Ahundzade’ye bağlılık yemini ederek 300 AK-47, 20 bixi, 2 havan silahı ve on binlerce mermiyi Taliban üyelerinin kullanımına sundu.

Aynı bölgedeki 2000 ailenin liderliğini yapan Hacı Musin de önceki hafta Taliban’a katılmış ve cihat yanlısı örgüte onlarca ağır ve hafif silah hediye etmişti.

Bir halk hareketi olarak Rus ve Amerikalı işgalcilere karşı direniş sergileyen Taliban 1996-2001 yılları arasında Afganistan’ın yönetimini elinde bulundurmuştu.

ABD’nin 11 Eylül saldırılarını bahane ederek Afganistan’ı işgal etmesiyle yönetimden alaşağı edilen Taliban Hareketi 2001 yılından bu yana NATO ve ABD tarafından kurulan Kabil Hükumetiyle savaşarak ülkenin en az yarısını yeniden ele geçirdi.

Taliban’ın resmi yayın organı El İmarat, kabilelerin İslam Emirliğine katıldığı Ğor bölgesinde Taliban’ın DEAŞ’le yaşadığı iddia edilen çatışmalarda kayıp verdiği yönündeki haberleri yalanladı.

El İmarat, DEAŞ’in Ğor bölgesinde varlık göstermediğini kaydederek ‘bölgede ne bir tek DEAŞ üyesi var ne de bir tek çatışma yaşandı’ şeklinde açıklama yaptı.

Çıkarılan haberleri ‘düşmanın kayıplarını gizlemek için utanmadan yaptığı taktikler’ ifadeleriyle nitelendiren Taliban Sözcülüğü ‘amacın dikkatleri başka yöne çekmek olduğunu’ savundu.