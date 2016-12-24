‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’

FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi bir çok terör örgütleri ile mücadele içerisindeyken Akşam Gazetesi Yazarı Murat Kelkitlioğlu çok vahim bir iddiayı gündeme getirdi.

Bugünkü yazısında 350 bin kripto FETÖ’cünün hala aramızda olduğunu ifade eden Kelkitlioğlu şunları kaleme aldı:

Bilgiler dehşete düşürecek cinsten... Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama öncelikle bir tespiti kayda geçirmek istiyorum.

ByLock haberleşme sistemi, FETÖ militanı olup olmamak konusundaki en önemli kriter. Özellikle kırmızı listedeyseniz, bu doğrudan tutuklama nedeni. Bir de olayın başka yönü var. Kırmızı listedeki ByLockçularla sürekli temas halindeyseniz, bu da FETÖ ile iç içesiniz anlamına geliyor. Son olarak, Rus büyükelçiye yönelik saldırıyı gerçekleştiren FETÖ militanında olduğu gibi... Terörist Mevlüt Altıntaş’ın, kırmızı listedeki ByLockçularla görüştüğü ortaya çıkmadı mı?

Bu tespit bir kenarda dursun! Önümüzdeki günlerde bu konuya ve örneklerine tekrar döneceğiz.

Gelelim dehşete düşüren o bilgilere!

Rus büyükelçi suikastının ardından “FETÖ ile mücadelede hangi noktadayız” sorusu tekrar gündeme geldi. 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden ders almayanların, 15 Temmuz’dan sonra tehlikenin ciddiyetinin farkına vardıklarını düşünmeye başlamıştık. Ancak, bugünkü tabloya baktığımızda devlet kurumlarının, siyasetten bürokrasiye kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşıdığı endişeye sahip olmadığını görüyoruz. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, birçok kez ‘yalnız bırakıldım’ vurgusunu boşuna yapmaz. Ne yazık ki, 15 Temmuz’a rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ’yle mücadelede halen yalnız.

Şimdi yazacağım rakamı yanlış yazdığımı düşünmeyin!

TSK'DA BİN BYLOCKÇU

Türkiye’de ByLock kullanıcısı sayısı; 220 bin. Diğer iletişim sistemi Eagle kullananları da kattığımızda, bu rakam neredeyse 400 bin.

Peki, bugüne kadar yapılan operasyonlar sonrası tutuklanan FETÖ’cü sayısı kaç

Sadece 50 bin.

Biraz daha özele inelim.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın girişimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki ByLockçularla ilgili bir operasyon başladı. Rakama dikkat ettim; 546 subay ve astsubay. Çok ciddi bir sayı. Daha önce yapılan operasyonlarda tutuklanan üniformalı terörist ise 200. Yani şu ana kadarki ByLockçu sayısı 700.

Peki, TSK içindeki rakam bu kadar mı?

Bu sorunun yanıtı da hayır! Çünkü, TSK içindeki ByLockçu sayısı 1.700. Yani 1000 ByLockçu daha elini kolunu sallayarak geziyor.

Kısacası şunu söylemek istiyorum; PKK’dan, DEAŞ’tan çok daha tehlikeli gördüğüm, tarihin tanık olduğu en alçak terör örgütü FETÖ karşısında halen gerekli refleksi göstermiyoruz.