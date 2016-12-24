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‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’

Gazeteci Yazar Murat Kelkitlioğlu bugünkü yazısından kan donduran bir iddiayı gündeme getirdi.

‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
Eklenme: 24 Aralık 2016, 00:35
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FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi bir çok terör örgütleri ile mücadele içerisindeyken Akşam Gazetesi Yazarı Murat Kelkitlioğlu çok vahim bir iddiayı gündeme getirdi.

Bugünkü yazısında 350 bin kripto FETÖ’cünün hala aramızda olduğunu ifade eden Kelkitlioğlu şunları kaleme aldı:

Bilgiler dehşete düşürecek cinsten... Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama öncelikle bir tespiti kayda geçirmek istiyorum.

ByLock haberleşme sistemi, FETÖ militanı olup olmamak konusundaki en önemli kriter. Özellikle kırmızı listedeyseniz, bu doğrudan tutuklama nedeni. Bir de olayın başka yönü var. Kırmızı listedeki ByLockçularla sürekli temas halindeyseniz, bu da FETÖ ile iç içesiniz anlamına geliyor. Son olarak, Rus büyükelçiye yönelik saldırıyı gerçekleştiren FETÖ militanında olduğu gibi... Terörist Mevlüt Altıntaş’ın, kırmızı listedeki ByLockçularla görüştüğü ortaya çıkmadı mı?

Bu tespit bir kenarda dursun! Önümüzdeki günlerde bu konuya ve örneklerine tekrar döneceğiz.

Gelelim dehşete düşüren o bilgilere!

Rus büyükelçi suikastının ardından “FETÖ ile mücadelede hangi noktadayız” sorusu tekrar gündeme geldi. 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden ders almayanların, 15 Temmuz’dan sonra tehlikenin ciddiyetinin farkına vardıklarını düşünmeye başlamıştık. Ancak, bugünkü tabloya baktığımızda devlet kurumlarının, siyasetten bürokrasiye kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşıdığı endişeye sahip olmadığını görüyoruz. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, birçok kez ‘yalnız bırakıldım’ vurgusunu boşuna yapmaz. Ne yazık ki, 15 Temmuz’a rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ’yle mücadelede halen yalnız.

Şimdi yazacağım rakamı yanlış yazdığımı düşünmeyin!

TSK'DA BİN BYLOCKÇU

Türkiye’de ByLock kullanıcısı sayısı; 220 bin. Diğer iletişim sistemi Eagle kullananları da kattığımızda, bu rakam neredeyse 400 bin.

Peki, bugüne kadar yapılan operasyonlar sonrası tutuklanan FETÖ’cü sayısı kaç

Sadece 50 bin.

Biraz daha özele inelim.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın girişimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki ByLockçularla ilgili bir operasyon başladı. Rakama dikkat ettim; 546 subay ve astsubay. Çok ciddi bir sayı. Daha önce yapılan operasyonlarda tutuklanan üniformalı terörist ise 200. Yani şu ana kadarki ByLockçu sayısı 700.

Peki, TSK içindeki rakam bu kadar mı?

Bu sorunun yanıtı da hayır! Çünkü, TSK içindeki ByLockçu sayısı 1.700. Yani 1000 ByLockçu daha elini kolunu sallayarak geziyor.

Kısacası şunu söylemek istiyorum; PKK’dan, DEAŞ’tan çok daha tehlikeli gördüğüm, tarihin tanık olduğu en alçak terör örgütü FETÖ karşısında halen gerekli refleksi göstermiyoruz.

 

 
Etiketlerfetökriptobylockmurat kelkitlioğlu
HABER YORUMLARI
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Resul aydin

Ak parti içinde fetöcü yok mu? Ak parti içinde fetöcü olmasaydı, 15 temmuz kalkışması olmaz, fetö çoktan temizlenmiş olurdu

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Mehmet Çat

FETÖCÜ arayan irade bunu parti teşkilatlarına sormasın! Doğru bilgi vatandaştadır, esnaftadır. Fetöcülerin fanatikleri görevlerine devam ediyorken çaycısı çorbacısıyla uğraşmadan, Sivil Müfettişler bütün illere gönderilmeli, kimliklerini hiçbir parti yada bürokrat bilmeden il il ilçe ilçe bu mesele tabandan sorulmalıdır.

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Hasan

Özellikle yerel iş adamı esnaf siyasetçi fetö cular halen korunuyor saklıyorlar.Reis il il ilçe ilçe parti teskilaylatini denetletmeli. Kim ne yapıyor kimin çocuğu veya kendisi zamaninda fetö nün avukatı mali musaviri ortağı dershanesine gitmiş okulundan mezun ince detaylı bakılmalı. Mesala adam 5 vekil 2 bakandan referans getirebilir eski vakifci olabilir. Ama çocukları fetö okulundan mezun dershanesine gitmiş fetö ile gitmiş gelmiş ne olcak şimdi bu adam. Benle eşit muamelemi görecek.

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Nihat temirtekin

Terör olaylarını azalması veya sona ermesi için ohal sona ermeden temizliğin tamamlanması gereklidir

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Ali

Hata başta yapıldı.darbeciler ve fetö aynı dava içinde yargılanmamalıydı.darbeden direk mesul olanlar hemen belirlenip cezalandırılmalı,diğer gönül bağı olup devlet kurumlarında duranlar ayrı.100binkişiyi aynı dava ile yargılarsan hiç bişey olmaz.10senede sonuç alamazsın.Ergenekon balyozda yapılan sulandırmalar burada da yapılıyor.örgütün asıl baş kadrosunu bulup cezalandıracaktın.normal memur falan olanlara zamanla icabına bakılırdı.

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Ali

Cok dogru demis rakamlar o kadar yüksek olmasa da..

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Ahmet

Reis,Kim ağırdan iş yapıyorsa, kim yapması gerekeni yapmıyorsa derhal emreyle istifasını bassın. Bu bylockmudur, eaglemudur... kim varsa, hiç ama hiç kimsenin gözünün yaşına bakma, bas imzayı khk, hepsini memurluktan, askerlikten, polislikten... kapı dışarı et. Zalime merhamet, vatana ihanettir

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Murat

Kesinlikle haklısınız. Keşke 1000 olsa. İnanın TSK daki yapılanma duruyor ve hala ciddi boyutta. Üzerine gidilmezse mücadele eden gayret gösterenleri vazgeçirmek isteyenlere karşıve bu yapının mensuplarının direncinin kırılması için net tavır gösterilmesi lazım

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Özkan bayçöl

Siz simdi söylüyorsun .sokağa inin vatandaş yani bizler aylardan beri söylüyoruz..Haa unutmadan bir günde siyasiler icin bir yazı yazın. ..Ahhh ahh neler var neler

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