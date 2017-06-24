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Bingöl'den acı haber: Yaralanan asker şehit oldu

Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:11
Bingöl'den acı haber: Yaralanan asker şehit oldu

Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı.

Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit yüzbaşını aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:11
  1. Bingöl
  2. PKK
  3. Fırat Üniversitesi Hastanesi
  • muratmurat20 dk önce
    pkk bayramda saadeti ziyaret edip bayramlaşacakmış.mesala terörist arkadaşlarının o tuzağı nasıl kurduklarını anlatsınlar sp heyetine gülüp eğlensinler.şekerler,lokumlar.
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