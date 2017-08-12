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Bingöl'deki DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltında

Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, bir araçta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:50
Bingöl'deki DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltında

Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, bir araçta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Mahallesi Eski Saray Caddesi'nde durumundan şüphelenilen araçta gerçekleştirilen aramada 3 biksi makineli tüfek, bir lav silahı, 7 kalaşnikof, 2 hücum yeleği, 9'u dolu 10 şarjör, 2 el bombası ile çuvallarda çok sayıda biksi ve uzun namlulu tüfek mermileri bulunduğu bildirildi.

Sürücü A.G'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.G. ile kentte irtibatlı olduğu ve terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü değerlendiren L.Ü, Ö.Ö, M.A, O.U. ve Ö.B. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat devam etmektedir.

Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir."

Öte yandan, güvenlik güçlerince dün düzenlenen operasyonda da 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:50
  1. 10 gözaltı
  2. Bingöl
  3. deaş
  4. operasyon
  5. Anadolu Ajansı
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