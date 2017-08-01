Bingöl’de tren kazası: 3 yaralı
Bingöl’de yolcu treni ile transitin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.01 Ağustos 2017 Salı 13:52
Kaza, Genç ilçesi Meşadalı köyü yakınlarında kaçak hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Alpsoy, idaresindeki transitle raylardan geçerken, Tatvan-Elazığ seferini yapan 51531 sefer sayılı yolcu treni çarptı.
Kazada transit sürücüsü ile birlikte aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Transitin, Nehir ıslahı çalışmasının yapıldığı şantiyede çalışanlara yemek götürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.