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Bingöl’de tren kazası: 3 yaralı

Bingöl’de yolcu treni ile transitin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:52
Bingöl’de tren kazası: 3 yaralı

Kaza, Genç ilçesi Meşadalı köyü yakınlarında kaçak hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Alpsoy, idaresindeki transitle raylardan geçerken, Tatvan-Elazığ seferini yapan 51531 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

Kazada transit sürücüsü ile birlikte aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Transitin, Nehir ıslahı çalışmasının yapıldığı şantiyede çalışanlara yemek götürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:52
  1. Bingöl
  2. Tat
  3. Elazığ
  4. Tatvan
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