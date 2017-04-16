Bingöl’de terör operasyonu

Bingöl’de devam eden operasyonlar kapsamında bir ev ve sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl’de terör operasyonu
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:22

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Yayladere ilçesi Alınyazı Mahallesi’nde ‘Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-21’ operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Operasyon kapsamında 1 ev aramasında 2 jeneratör, 1 av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 4 adet 12 kilogram mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bir sığınakta ise 5 kilogram patates, 10 adet kumanya, 1 adet şampuan, 15 adet poşet içecek tozu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

 
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