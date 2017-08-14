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Bingöl'de Rus keskin nişancı tüfeği ve mühimmatları ele geçirildi!

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda keskin nişancı tüfeği ile el bombalarının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:31
Bingöl'de Rus keskin nişancı tüfeği ve mühimmatları ele geçirildi!

Valilik, terörle mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca Yayladere ilçesi Hemikan Mahallesi mülki sınırlarında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Operasyonda, 1 Dragunov marka (Sovyetler Birliği'ne ait) keskin nişancı silahı,1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 el bombası, 48 Dragunov keskin nişancı silahı fişeği,140 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 169 M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 Dragunov marka keskin nişancı silahı şarjörü, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 Dragunov keskin nişancı silahı şarjör kütüklüğü, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjör kütüklüğü, 3 M-16 piyade tüfeği şarjör kütüklüğü, 1 Steiner marka el dürbünü, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:31
  1. terörle mücadele
  2. Bingöl
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