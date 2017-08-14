Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı kararı

Bingöl’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada birçok adres belirlendi. Belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.