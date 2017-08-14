Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı kararı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:14
Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı kararı

Bingöl’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada birçok adres belirlendi. Belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:14
  1. bingöl
  2. pkk
  3. kck
  4. operasyon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    1. Neymar'dan 1 gol 1 asist!
    2. Büyük korku! AVM'de yangın çıktı
    3. Geçici personele ek ödeme yok!
    4. Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor?..
    5. Tuvaletlerdeki el kurutma makineleri..
    6. Mesud Barzani, Jirki aşiretine taziye..
    7. Bakan Faruk Özlü: Yerli otomobil için..
    8. Calvo: Burnuna atılacak bir yumrukla..
    9. Aykut Kocaman neşteri vurdu! Ozan ve..
    10. Mavi Marmara gazisine İsrail zulmü
    11. ByLock’u geliştiren hain bakın kim..
    12. Otel yatırımları hız kesmiyor
    13. Amerika'da gösteriler gittikçe..
    14. Borsa haftaya artışla başladı
    15. Akşener ve ekibi Samsun'dan çıkacakmış
    16. Amerika 'gerilim hattına' ayak..
    17. Kansere çare arıyordu! Ürettiğiyle iş..
    18. CHP yabancı ajanları ziyaret etti
    19. Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 9..
    20. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 43..
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...