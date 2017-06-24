Bingöl'de patlama: 3 asker yaralı!

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucunda biri üsteğmen 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alındı. Askerlerden 2´si Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğeri ise Elazığ´da Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti.