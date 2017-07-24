Bingöl’de özel timler buldu… Bu tünelin devamı bakın nereye açılıyor!

Edinilen bilgiye göre, Bingöl 2'inci Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı timler, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Kıldiş-92" operasyonu gerçekleştirdi. Kiğı ilçesi İlbey köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda timler, terör örgütü PKK militanlarının kullandığı tespit edilen 5 odalı sığınağı ele geçirdi.

Muhtelif yaşam malzemelerinin çıktığı sığınak, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Bingöl Valiliği'de açıklamasında, 5 odalı sığınak ele geçirildiğini bildirerek, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı.

Tunceli’de PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet EYP ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez mülki sınırları içinde operasyon düzenlendiği belirtilerek, “Operasyonda teröristlere ait, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 bixsi makineli tüfek, 2 el yapımı patlayıcı, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 el telsizi, 86 bixsi mühimmatı, 24 kalaşnikof mühimmatı, 4 sırt çantası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzenekleri bulunduğu yerde imha edilmiş, diğer malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Valilik açıklamasının devamında, "Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.