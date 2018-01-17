Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bingöl'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:00
Bingöl'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Kaza, Karlıova-Bingöl karayolunda Boncukgöze Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 34 RN 810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, köprüden aşağıya uçtu. Kazada 10 metre yükseklikten uçan aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 21:00
  1. Bingöl
  2. kaza
  3. yaşam haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlar Kurulu toplandı!
    1. Bakanlar Kurulu toplandı!
    2. Bingöl'de otomobil köprüden uçtu: 1..
    3. Bingöl'de aksiyon filmlerini aratmayan..
    4. Villarreal Bakambu transferini duyurdu!
    5. Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her..
    6. YPG'den Afrin'de DAEŞ taktiği! Tünel..
    7. ABD'nin füzelerine karşı kullanılacak..
    8. Kritik Rusya detayı: Afrin..
    9. MGK toplantısı sona erdi!
    10. Ümraniye Belediyesi, “ISO 27001:2013..
    11. Turkcell çocuklarını geleceğe hazırlıyor
    12. Bin yıllık ‘aşık oyunu’ Bağcılar’da..
    13. Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki
    14. Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili..
    15. Terör örgütünden savaş mesajı:..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi,..
    17. Güney Kore ve Kuzey Kore Kış..
    18. 'Çöp'ten sağlanan enerjiyle domates..
    19. Arda Turan kadroda yok!
    20. Göztepe'de Segbefia'yı gönderdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi