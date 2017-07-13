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Bingöl'de öldürülen teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:57
Bingöl'de öldürülen teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl ili Yayladere ilçesi Gökçedal köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 erkek BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi aramasında; 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 m-16 piyade tüfeği, 1 RPG7 roketatar, 7 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 RPG7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG7 antitank mühimmatı, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 el bombası, 1 gece görüş dürbünü, 1 video kamera, 3 video kamera bataryası, 1 el telsizi, 2 şemsiye ve 1 puşi ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamanın devamında, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:57
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