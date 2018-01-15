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Bingöl'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı

Bingöl'ün Akdağ bölgesinde çıkan çatışmada öldürülen 5 PKK'lıdan 1'inin örgütün sözde sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:59
Bingöl'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı

Terör örgütü PKK'ya yakın internet siteleri 19- 21 Aralık tarihleri arasında Bingöl'ün Akdağ bölgesinde çıkan çatışmada öldürülen 5 PKK'lının kimlik bilgilerini açıkladı. Çatışmada öldürülen PKK'lıların, 'Alişer Xelikan' kod adlı Mehmet Korkmaz, 'Simko Çewlik' kod adlı Ahmet Fırat Doğan, 'Rubar Lice' kod adlı Sinan Yüksel, 'Demhat Darahine' kod adlı Bayram Zoroğlan ve 'Hakkı Çermik' kod adlı Yusuf Kalkılıç olduğu belirtildi.

Çatışmada öldürülen Konya nüfusuna kayıtlı Mehmet Korkmaz'ın, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde komuta konsey üyesi olduğu ve yaklaşık 22 yıldır dağda silahlı faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:59
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