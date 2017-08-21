Bingöl’de Kurban Bayramı hazırlıkları

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, halkın huzur ve düzen içerisinde Kurban Bayramı’nı geçirebilmesi için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Mezarlık temizliğinin yanı sıra cadde ve sokakların baştan aşağı temizleneceğini ifade eden Başkan Barakazi, “Bugün itibariyle başladığımız çalışmaları hafta sonuna kadar bitireceğiz. Çalışmalar kapsamında mezarlıklar temizlenip ilaçlanacak, kent genelinde hummalı bir temizlik çalışması yürütülecek. Çarşı merkezi başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar yıkanacak” dedi.

Vatandaşların bayram alışverişini daha güvenli bir şekilde yapabilmeleri için denetimlerin arttırıldığını ifade eden Barakazi, “Et ve süt ürünleri, unlu mamuller, gıda ile temizlik ürünleri satışı yapan işyerleri başta olmak üzere tüm işyerleri denetlenecek. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler yoğun bir mesai yaparak, denetimleri gerçekleştirecek. Usule aykırı ürün satan, hijyen kurallarına uymayan veya ruhsatsız satış yaptığı belirlenen işletmelere ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacak” diye konuştu.

Vatandaşların kurbanlarını görüntü ve çevre kirliliği yaratmadan dini vecibelerine uygun kesebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Barakazi,"Belediyemizce belirlenen noktalar dışında kurban kesimi veya kurbanlık satışı yapılmayacaktır. Zabıta ekiplerimiz 3 vardiya şeklinde 24 saat esasına uygun bayram boyunca denetimlerini gerçekleştirecek. Belediyemizce belirlenen noktaların haricinde kurban kesimi yapan veya kurbanlık satışı gerçekleştiren kişilere cezai işlem uygulanacak. Halk sağlığına tehdit oluşturacak her türlü faktöre izin vermeyecek”ifadelerine yer verdi.

Bayram süresince atıkların toplanıp, kesim yerlerinin hijyenik koşullarda temizlenmesi için temizlik ekiplerinin 24 saat görev başında olacağını da aktaran Barakazi, ayrıca itfaiye, zabıta, su arıza, fen işleri ekiplerininde bayram süresince hizmette olacağını kaydetti.