Bingöl'de komandoların dikkati faciayı engelledi

Bingöl'de komandoların fark ettiği menfeze tuzaklanmış patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

49. Komando Tugay Komutanlığı ile Gen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç ilçesi Doğanca köyü yakınlarında yol kontrolü yaptı. Yapılan yol kontrolünde timlerin dikkati sayesinde Doğanca yol ayrımında menfeze yerleştirilen 80 kilogramlık 4 adet boya kutusunda amonyum nitrat ile desteklenmiş ve kablolu telsiz düzeneği olan patlayıcıyı fark edildi. Timler, güvenlik tedbirini aldıktan sonra bomba imha uzmanlarını çağırdı.

Bomba imha uzmanları, patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen patlayıcı yolda 4 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluşturdu.

Güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik bölgede operasyon başlattı.

