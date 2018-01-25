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Bingöl'de komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Bingöl’den 200 asker dualarla Afrin'e uğurlandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:19
Bingöl'de komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

TSK tarafından Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı’na Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Bingöl’den de askerler sevk edildi. Askeri araçlarla Bingöl Havalimanına gelen askerler, aileleriyle vedalaşırken, duygulu anlar yaşandı. Uğurlama sırasında asker ailelerinin kimisi gözyaşı döktü, kimisi de dua etti.

"GİTTİĞİMİZ GİBİ GERİ GELECEĞİZ"

Operasyonda görev alan komando askerlerden biri, “Ailemizden ayrı kalacağız. Vatanımız ve milletimiz için her şeyi göze aldık. Sonuçları ne olursa olsun da katlanacağız. Ailemiz beklesin bizi, gittiğimiz gibi geri geleceğiz. Vatanımız milletimiz sağolsun yeter” dedi.


Silah arkadaşlarını uğurlamaya gelen bir uzman çavuş ise, “Zafer inananlarındır. Hiç kimsenin bu konuda şüphesi bile olmasın. Tek bilek, tek yürek bu vatanı sonuna kadar koruyacağız. Allah hepsinin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.


200 kişilik komando taburunun Afrin’e uğurlandığını belirten Bingöl Valisi Ali Mantı, "Kahramanlarımız din, devlet, vatan, millet için gözünü kırpmadan bu kutlu yolculuğa gidiyorlar. Ülkemizin birlik ve beraberliği için, ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için kahramanlarımızın canı gönülden, gönüllerinden gelerek bugün göreve gidiyorlar. Kendilerine bu kutlu yolcukta başarılar diliyoruz. Allah milletimizi, vatanımızı her türlü kötülükten korusun. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.İHA

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:19
  1. TSK
  2. Suriye
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Askeri araç
  6. komando
  7. asker
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