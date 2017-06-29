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Bingöl'de çatışma: Bir korucu yaralandı!

Bingöl'de, teröristler tarafından güvenlik korucularının kulübelerine yapılan saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 21:43
Bingöl'de çatışma: Bir korucu yaralandı!

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensuplarınca Bingöl-Elazığ karayolu 15'inci kilometresinde bulunan Anıttepe bölgesindeki güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda güvenlik korucusu Necmettin Butaku yaralandı. Güvenlik korucularının karşılık vermesiyle başlayan çatışma kısa süre sürerken, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Bingöl-Elazığ karayolunda güvenlik önlemleri alınırken, çatışmanın ardından kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.

Çatışmanın ardından sağlık ekiplerince bölgeden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı güvenlik korucusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 21:43
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