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Bingöl'de çalışmalar nedeniyle yollar ikiye bölündü

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Çaytape Köyü bölgesinde yapımı süren Hidro Elektrik Santrali (HES) barajı ve demiryolu deplase çalışması nedeniyle derinliği 4, genişliği 1 metreye varan yarıkların oluşması köylüleri tedirgin ediyor. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, yarıklar nedeniyle içme ve sulama sularının kesildiğini belirterek, "Demiryolu ve baraj çalışmaları nedeniyle bütün bölgede yarıklar oluştu. Vatandaşlar korku içinde, tedirginiz" dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:04
Bingöl'de çalışmalar nedeniyle yollar ikiye bölündü

Genç İlçesi'ne bağlı Çaytepe Köyü Düşmalan mezrasında yapımı süren HES barajı ve demiryolu deplase çalışmaları nedeniyle arazide açılan dev yarıklar köylüleri tedirgin etti. bazı yerlerde derinliği 4 metre ve genişliği 1 metreyi bulan yarıklar ile ilgili konuşan köylüler, yarıklara HES ve demiryolu deplase çalışmalarının neden olduğunu belirterek yetililerden yardım istedi. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, oluşan yarıklar nedeniyle içme ve tarım arazilerinde sulama sularının kesildiğini belirterek şöyle dedi. 

"Demiryolu ve baraj çalışmalarından dolayı bütün bölgede yarıklar oluştu. Vatandaşlar korku içinde, tedirginiz. Yetkililere sesleniyoruz, bu konu hakkında yardımcı olsunlar. Mağdur ve tedirginiz. İçme ve sulama suyumuz kesiliyor. heyelan endişesi nedeniyle Hayvanlarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Gereken yerlere başvurumuzu yaptık ama henüz netice alamadık"

ÇEKİRGELER AKIN ETTİ

Köylüler, arazide daha önce çekirge bulunmadığını ancak yarıkların oluşmasının ardından ciddi sayıda çekirgenin ortaya çıktığını söyledi. Artan çekirge sayısına anlam veremediklerini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini tekrarladı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:04
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