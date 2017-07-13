Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Genç ilçesi Şehitköy Örencik Mahallesi’nde dere yatağına esrar maddesi elde etmek için yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen yere savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 974 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sökülen Hint kenevirleri ekipler tarafından olay yerinde yakılarak imha edildi.