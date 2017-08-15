Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çobanı ölümden köpeği kurtardı

Karlıova'nın Sarıkuşak Köyü'nde çobanlık yapan Sıddık Akbulak, bugünSabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Burada hayvanlarla ilgilenen Akbulak, aniden ormanlık alandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Akbulak'ın yanında bulunan köpeği ayıya saldırarak uzaklaştırdı. Yaralanan Akbulak, kanlar içerisinde köyün tepesinde bulunan cami inşaatındaki çalışan işçilere durumu bildirdi. Buradaki işçiler, Akbulak'ı araçla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayatını köpeğine borçlu olduğunu belirten Sıddık Akbulak, "Ayının gitmesiyle birlikte can havliyle tepeye çıkarak cami inşaatında çalışan işçilere seslendim. Sesimi duyan işçiler koşarak yanıma geldi ve beni hastaneye getirdiler" dedi.

Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Akbulak, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akbulak'ın hayatı tehlikesinin olmadığı bildirildi.